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Город в движении: танцевальный апгрейд Челябинска

27.04.2017 г. 16:19

Город в движении: танцевальный апгрейд Челябинска
Фото: Александр Бурдин / Nightparty

В среду, 26 апреля, в торговом городе «Алмаз» состоялся II Фестиваль танцевальных команд «Танцуют все». Новый ритм городской жизни задает радио «DFM Челябинск». Заявки на участие в фестивале поступили от 97 коллективов. Основной отбор прошел за кадром, восемь лучших номеров вошли в шорт-лист. На площадке выступили любители и профессионалы, дети и взрослые.

 

 

    Фото: Александр Бурдин / Nightparty

 

 

Фестиваль танцевальных команд «Танцуют все» прошел при поддержке Министерства науки и образования Челябинской области, Министерства культуры Челябинской области. Победителем в категории «Взрослые» стал коллектив «Citrus Roman Pro», лидером в категории «Дети» - команда «Crazy Family».

«Ребята - молодцы, даже маленькие дети выходят на сцену и технично работают! От балета Аллы Духовой "TODES" команды сложно отличить. Но самое главное, что есть артистизм, есть мысль в танцах», — отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

 

   Фото: Александр Бурдин / Nightparty

 

Ярким событием фестиваля стала ультрамодная импровизация «Весенний UrbanDance». К флешмобу присоединились посетители торгового города «Алмаз», болельщики и участники проекта. В движении челябинцев объединила участница шоу «Танцы» Анастасия Волкова.

 

   Фото: Александр Бурдин / Nightparty

 

Фестиваль танцевальных команд «Танцуют все» раскрывает творческий потенциал молодежи Челябинска и закладывает фундамент для новой городской культуры. Участие в проекте - трамплин для начинающих команд, которые еще не успели обрести популярность, отмечают организаторы.

 

   Фото: Александр Бурдин / Nightparty

 

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