- +6 ... +8 C°
- +9 ... +11 C°
- 56.3131р. + 0.4678
- 61.5052р. + 0.7120
Самые аварийные перекрестки в Челябинской области сделают безопасными по федеральной программе
27.04.2017 г. 16:10
Самые аварийные перекрестки в Челябинской области сделают безопасными по федеральной программе. Уральские регионы вошли в приоритетный проект под названием «Безопасные и качественные дороги».
Как пишет «Российская газета», всего в стране выбрали 38 агломераций, где до 2025 года приведут в безупречное состояние не менее 85% всей дорожной сети - от федеральных трасс до поселковых улиц. В общей сложности это почти 50 тыс. километров. По расчету федеральных властей, результатом станет социально-экономический рост регионов. Еще одна задача - вычислить точки концентрации ДТП и сделать такие участки максимально безопасными при помощи новейших технологий.
По данным Росавтодора, только в этом году на реализацию проекта госбюджет выделит 30 млрд рублей. Регионы готовы вложить не менее 33 млрд. В Челябинской агломерации нормативам соответствуют только 43% дорог, а очагов аварийности - 240. Город с населением более миллиона человек не должен обладать такими транспортными характеристиками, признал глава регионального миндора Дмитрий Микулик.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 27.04.2017 г. К отремонтированным дорогам в Челябинской области припишут «смотрящих»
- 25.04.2017 г. 10 отремонтированных дорог в Челябинске не пережили и одной зимы
- 18.04.2017 г. У Челябинска нет денег на достройку моста у металлобазы
- 18.04.2017 г. Третий этаж развязки Российская - Кашириных рассчитывают начать строить в этом году
- 18.04.2017 г. Наводить порядок на въездах в Челябинск обяжут владельцев шиномонтажек и автозаправок