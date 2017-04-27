Фото с сайта 56nv.ru

Самые аварийные перекрестки в Челябинской области сделают безопасными по федеральной программе. Уральские регионы вошли в приоритетный проект под названием «Безопасные и качественные дороги».

Как пишет «Российская газета», всего в стране выбрали 38 агломераций, где до 2025 года приведут в безупречное состояние не менее 85% всей дорожной сети - от федеральных трасс до поселковых улиц. В общей сложности это почти 50 тыс. километров. По расчету федеральных властей, результатом станет социально-экономический рост регионов. Еще одна задача - вычислить точки концентрации ДТП и сделать такие участки максимально безопасными при помощи новейших технологий.

По данным Росавтодора, только в этом году на реализацию проекта госбюджет выделит 30 млрд рублей. Регионы готовы вложить не менее 33 млрд. В Челябинской агломерации нормативам соответствуют только 43% дорог, а очагов аварийности - 240. Город с населением более миллиона человек не должен обладать такими транспортными характеристиками, признал глава регионального миндора Дмитрий Микулик.

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Все новости за 27.04.2017 г.»