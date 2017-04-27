  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • +6 ... +8 C°
  • +9 ... +11 C°
  • 56.3131р. + 0.4678
  • 61.5052р. + 0.7120
  •  
  • Делай как Я
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

На северо-западе на две недели закроют улицу

27.04.2017 г. 16:08

На северо-западе на две недели закроют улицу
Фото с сайта vk.com

На северо-западе на две недели закроют улицу. С 28 апреля по 14 мая будет ограничено движение по улице Ижевской на участке от Чайковского до Северо-Крымской. Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, это будет сделано в связи со строительством канализационного коллектора. Автомобилистам советуют выбрать объездной маршрут. Движение на участке планируют открыть 14 мая в 22:00.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 27.04.2017 г.»

Новости на эту тему