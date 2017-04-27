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На северо-западе на две недели закроют улицу. С 28 апреля по 14 мая будет ограничено движение по улице Ижевской на участке от Чайковского до Северо-Крымской. Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, это будет сделано в связи со строительством канализационного коллектора. Автомобилистам советуют выбрать объездной маршрут. Движение на участке планируют открыть 14 мая в 22:00.

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Все новости за 27.04.2017 г.»