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«Единый пересадочный билет» стали принимать в маршрутках Челябинска
27.04.2017 г. 16:07
Фото с сайта www.youtube.com
«Единый пересадочный билет» стали принимать в маршрутках Челябинска. Частники подключились к системе, которая позволяет по одному купленному проездному в течение часа неограниченное число раз менять виды общественного транспорта. Правда, единый билет даст право передвижения не во всех маршрутках, а только в 17-й и 77-й. Первая курсирует от улицы Скульптора Головницкого до поселка АМЗ; вторая - от Бейвеля до остановки «Политехникум». Стоимость проезда при пересадке составит 13 рублей, сообщили в мэрии. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужна транспортная карта с положительным балансом.
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