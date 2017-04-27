  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • +6 ... +8 C°
  • +9 ... +11 C°
  • 56.3131р. + 0.4678
  • 61.5052р. + 0.7120
  •  
  • Делай как Я
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

«Единый пересадочный билет» стали принимать в маршрутках Челябинска

27.04.2017 г. 16:07

«Единый пересадочный билет» стали принимать в маршрутках Челябинска
Фото с сайта www.youtube.com

«Единый пересадочный билет» стали принимать в маршрутках Челябинска. Частники подключились к системе, которая позволяет по одному купленному проездному в течение часа неограниченное число раз менять виды общественного транспорта. Правда, единый билет даст право передвижения не во всех маршрутках, а только в 17-й и 77-й. Первая курсирует от улицы Скульптора Головницкого до поселка АМЗ; вторая - от Бейвеля до остановки «Политехникум». Стоимость проезда при пересадке составит 13 рублей, сообщили в мэрии. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужна транспортная карта с положительным балансом.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 27.04.2017 г.»

Новости на эту тему