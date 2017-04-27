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Нескучное право
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Магнитогорская домработница украла у состоятельной семьи 10 тыс. долларов
27.04.2017 г. 16:04
Фото с сайта uborkachisto.ru
Магнитогорская домработница украла у состоятельной семьи 10 тыс. долларов. 40-летняя жительница города устроилась на службу в жилой дом. На протяжении нескольких месяцев она не только мыла посуду и протирала пыль, но и потихоньку воровала деньги из обнаруженного хранилища. До того, как хищения раскрылись, нечестной домработнице удалось вынести 9 тыс. 300 долларов и 72 тыс. рублей. Деньги, по данным следствия, женщина тратила на личные нужды. Теперь ее будут судить, похитительнице грозит шесть лет колонии. Заключать в СИЗО женщину не стали, она дала подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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