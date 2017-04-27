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На трассе под Кунашаком у фуры на ходу оторвало кабину
27.04.2017 г. 15:55
Фото с сайта chelyabinsk.74.ru
На трассе под Кунашаком у фуры на ходу оторвало кабину. ДТП случилось ранним утром сегодня, 27 апреля, на автодороге «Подъезд к Екатеринбургу». Большегруз с партией древесины направлялся в сторону Челябинска. Во время движения у автомобиля лопнуло колесо. Шофер был вынужден применить экстренное торможение. Кузов с тяжелым грузом сместился и оторвал кабину. Водитель не пострадал. Машина встала на разделительной полосе, частично заблокировав движение. Сотрудники ГИБДД организовали пропуск автомобилей.
Фото с сайта chelyabinsk.74.ru
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