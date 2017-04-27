Фото с сайта яркаяжизнь74.рф

Застройщика ЖК «Яркая жизнь» обвинили в срыве сроков сдачи домов. В самой компании назвали это личной местью одного из дольщиков. Челябинец Артем Пименов от лица инициативной группы прислал в редакцию "Челябинского эха" письмо.

Мужчина сообщил, что в его распоряжении оказалась инсайдерская информация. В документах якобы есть свидетельства о том, что компания Milestone Development не собирается, как обещала, заселять дома на улице Лобырина в июне. Сроки, по его данным, будут во второй раз продлены до 31 декабря. Первый раз это случилось в феврале. Тогда компания объясняла сложности с достройкой снижением спроса на квартиры и бюрократическими препонами.

В руководстве фирмы-застройщика опровергли слухи и назвали действия Пименова шантажом. Директор Milestone Development Егор Чурбаков заверил, что поводов для беспокойства у дольщиков нет. Дома №7 и 8, по его словам, находятся в высокой степени готовности, сдача намечена на июнь, как и было обещано.

«На данном этапе мы готовим к сдаче два дома. Коробки готовы, остеклены. В одном из домов полностью закончена вся инженерная инфраструктура, проведена черновая отделка, там стоят двери. Оставшиеся работы - это монтаж лифта, который запланирован на конец мая-начало июня. В мае мы приступаем уже к чистовым отделочным работам. Второй дом, который готовится к сдаче в июне, там сейчас завершается монтаж электроснабжения, завершается монтаж сетей отопления, водоснабжения и канализации, там точно так же должна начаться отделка. В ближайшие дни мы должны приступить к благоустройству территории», - рассказал Егор Чурбаков корреспонденту "Челябинского эха".

Егор Чурбаков утверждает, что информационную кампанию дольщик затеял из-за неудачи с продажей квартиры. В какой-то момент он устал ждать, и заявил, что жилье в "Яркой жизни" ему не нужно. Компания согласилась помочь мужчине в совершении сделки, добавил Чурбаков. Однако, по его словам, клиента не устроили условия, и он пообещал подключить СМИ.

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Все новости за 27.04.2017 г.»