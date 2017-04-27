Фото с сайта gubernator74.ru

Более 150 млн рублей получит Челябинская область на экологические мероприятия. Деньги направят за счет госкорпорации «Росатом», сообщил министр финансов региона Андрей Пшеницын. Кроме того, утверждены изменения областного бюджета на 6,7 млн рублей. Деньги предназначены для частичного покрытия расходов на ликвидацию паводка 2013 года и обеспечение работы депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и их помощников.

«Эти средства также выделены региону с федерального уровня и имеют целевое назначение, то есть не могут быть направлены на иные расходы», – приводит слова Пшеницына пресс-служба минфина региона.

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Все новости за 27.04.2017 г.»