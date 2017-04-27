Фото с сайта gp-sc.ru

«Бакальское рудоуправление» собирается полностью рассчитаться с долгами за пять лет. Руководство предприятия ожидает, что погасить ранее взятые кредиты и выйти на развитие без привлечения новых удастся благодаря росту цен на железную руду.

По словам директора организации Дмитрия Рыбакина, научно-производственное объединение «Урал», в структуру которого входит БРУ, разработало программу по выходу из кризиса. В списке первоочередных шагов максимальная загрузка производственных мощностей и урегулирование вопросов по реструктуризации кредиторской задолженности. Стабилизировать ситуацию в Бакальском рудоуправлении рассчитывают за счет эффективного взаимодействия предприятия с Высокогорским ГОКом, который тоже входит в объединение. На данный момент долг рудоуправления превышает 700 млн рублей.

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