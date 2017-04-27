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Челябинцам рассказали о том, куда поехать на майские праздники. Президент ассоциации туристических организаций Людмила Мосина отметила, что в регионе есть интересные предложения как для любителей размеренного отдыха, так и для экстремалов.

«Это экскурсионные туры - город Казань, Верхотурье. По Челябинской области - это город Златоуст. Активные формы отдыха - посещение леса с элементами сплава, но вообще река еще очень холодная», - отметила Людмила Мосина.

Особый интерес для горожан в апреле-начале мая должны представлять водопады, которые появляются на юге области только в этот период, рассказала замдиректора турбюро "Спутник" Дарья Ерхова. По ее словам, в ущелье неподалеку от Магнитогорска в конце весны с четырехметровой высоты начинает потоком идти вода. Местное население называет эти водопады "Марьины слезы". В тех краях сейчас как раз расцветают подснежники. Еще один водопад есть на реке Курасан рядом с деревней Горбуновка в Верхнеуральском районе. Расстояние от Челябинска - 200 км, расходы на бензин составят примерно 700 рублей.

Самую насыщенную программу, по словам Дарьи Ерховой, в майские праздники для туристов обещают в Златоусте. Она рассказала об экскурсиях по местам, которые вошли в программу развития кластера "Синегорье".

«Прежде всего, это Бажовская горка, где несколько музейных комнат различных, и минералы, и златоустовская гравюра. И оружейные фабрики, где вы можете принять участие в мастер-классе. "600 шагов по Таганаю" - это маршрут для тех, кто не может совершить полноценный подъем на Таганай, он может подняться до смотровой площадки, посмотреть на Откликной гребень и почувствовать себя в настоящем походе», - рассказала Дарья Ерхова.

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