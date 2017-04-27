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Челябинская область реализует несколько совместных проектов с Южной Кореей к саммиту ШОС. Об этом сообщил министр экономического развития Южного Урала Сергей Смольников на бизнес-форуме с представителями делегации республики. По его словам, область считает перспективными такие направления сотрудничества, как локализация производств крупных промышленных брендов Кореи на территории региона, создание совместных предприятий в сфере машино- и приборостроения, энергетики, медицины и фармацевтики, сельском хозяйстве и IT-сфере.

«Ряд проектов, включая инфраструктурные и логистические, будут реализованы в рамках подготовки к проведению в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году», - отметил министр.

Чрезвычайный и полномочный посол республики Пак Ро Бек в приветственном слове заявил, что у Южного Урала большой потенциал взаимодействия с Кореей. Дипломат подчеркнул, что компании республики активно применяют высокие технологии.

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Все новости за 27.04.2017 г.»