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На стройплощадке кафедрального собора на северо-западе устроят всенародный субботник
27.04.2017 г. 13:45
На стройплощадке кафедрального собора на северо-западе устроят всенародный субботник. Уборка будет проходить в пятницу, 28 апреля. Начнется она в 16:00.
«Необходимо привести в порядок сам строящийся храм и прилегающую территорию. 28 апреля у всех появится возможность внести свою лепту в возведение нашего главного храма Южного Урала, потрудившись на стройплощадке. Приглашаем всех желающих», – сказал митрополит Челябинский и Миасский Никодим.
Всем, кто пожелает участвовать в субботнике, рекомендуют взять с собой рабочую одежду и обувь. На стройплощадке отведут специальное место для обогрева и переодевания. Инструменты для уборки и мешки для мусора будут предоставлены. В субботу, 29 апреля, субботник будет проходить на территории Одигитриевского женского монастыря в Ленинском районе. Он продлится с 12:00 до 15:00.
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