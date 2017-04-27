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Виктор Рашников готов расстаться с частью акций ММК за 200 млн долларов

27.04.2017 г. 13:41

Виктор Рашников готов расстаться с частью акций ММК за 200 млн долларов
Фото с сайта gubernator74.ru

Виктор Рашников готов расстаться с частью акций ММК за 200 млн долларов. Председатель совета директоров металлургического комбината планирует реализовать 3% ценных бумаг. Они оценены в 200 млн долларов. Цель продажи - увеличить количество акций в свободном обращении и повысить капитализацию компании, пишут «Ведомости» со ссылкой на заместителя гендиректора ММК Андрея Еремина. Но решение о сроках публичного размещения акций пока не принято. В дирекции магнитогорского комбината отмечают, что для процедуры необходимо снижение волатильности на рынке.

Решение о площадке для размещения тоже еще не принято, рассматривается вариант Лондонской биржи, где 10 лет назад ММК провел IPO - публичное размещение акций. Тогда капитализация компании составила 11,2 млрд долларов. Сейчас же комбинат стоит 6,8 млрд долларов, снижение связано с затяжным кризисом в сталелитейной отрасли.

 

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