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У няни детского сада в Челябинске подозревают наличие туберкулеза

27.04.2017 г. 13:29

У няни детского сада в Челябинске подозревают наличие туберкулеза
Фото с сайта 10kanal.ru

У няни детского сада в Челябинске подозревают наличие туберкулеза. О том, что женщина может являться носителем опасного заболевания, сообщили родители из Курчатовского района, чьи малыши посещают садик №426 «Солнечная поляна». Идет ли речь об открытой или закрытой форме заболевания, пока не известно. Обеспокоенные родители воспитанников дошкольного учреждения пожаловались уполномоченному по правам ребенка в регионе Ирине Буториной. Аппарат омбудсмена начал проверку. По данным агентства «Урал-пресс-информ», нянечка ушла на больничный с подозрением на пневмонию.

 

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