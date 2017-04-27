Челябинск
- +6 ... +8 C°
- +9 ... +11 C°
- 56.3131р. + 0.4678
- 61.5052р. + 0.7120
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска
У няни детского сада в Челябинске подозревают наличие туберкулеза
27.04.2017 г. 13:29
Фото с сайта 10kanal.ru
У няни детского сада в Челябинске подозревают наличие туберкулеза. О том, что женщина может являться носителем опасного заболевания, сообщили родители из Курчатовского района, чьи малыши посещают садик №426 «Солнечная поляна». Идет ли речь об открытой или закрытой форме заболевания, пока не известно. Обеспокоенные родители воспитанников дошкольного учреждения пожаловались уполномоченному по правам ребенка в регионе Ирине Буториной. Аппарат омбудсмена начал проверку. По данным агентства «Урал-пресс-информ», нянечка ушла на больничный с подозрением на пневмонию.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 21.04.2017 г. Агентство ипотечного жилищного кредитования подарит Челябинску землю под детсады и школы
- 14.04.2017 г. Детский сад в Сосновском районе заплатит 100 тыс. рублей за полученную 6-летним воспитанником травму
- 14.03.2017 г. На ЧТЗ ребенок на прогулке в детсаду упал с игровой лесенки и сломал руку
- 03.03.2017 г. Родители замерзших в детсаду детей в поселке Роза застали в группе пьяных воспитателя и нянечку
- 15.02.2017 г. Детский сад на ЧМЗ выплатит семье ошпаренного супом ребенка 135 тыс. рублей