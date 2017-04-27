Фото: Михаил Животов / vk.com/region_chelyaba

Авария с участием 9 машин парализовала движение на северо-западе. Есть пострадавшие. ДТП случилось сегодня, 27 апреля, в районе пересечения улиц Братьев Кашириных и Северо-Крымской - недалеко от ТРК "Родник". Как пишут очевидцы в социальных сетях, одна из машин буквально разнесла автомобили, стоявшие на светофоре.

"На высокой скорости Nissan X-Ttrail врезался в ВАЗ 15-й модели, машина перевернулась и влетела в маршрутку. Двигаясь по инерции, она протаранила еще несколько машин. Проезжавшие рядом водители вытащили из салона ВАЗа мужчину, его жену, двухлетнего ребенка и бабушку. 67-летнюю пенсионерку увезла скорая. Насколько пострадали остальные члены семьи, пока неясно. Водитель Nissan X-Ttrail также в больнице", - написал пользователь Дмитрий Партолин в сообществе в соцсети "ВКонтакте" "Регион-74 | Челябинск".

Из-за массового столкновения машин на участке дороги от "Родника" до Кашириных образовался затор. По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения там не превышает трех километров в час.

Фото: Михаил Животов / Группа в соцсети "ВКонтакте" "Регион-74 | Челябинск"

Фото: Павел Веселов / Группа в соцсети "ВКонтакте" "Регион-74 | Челябинск"

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