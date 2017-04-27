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«Осьминог-самодержец». Челябинский мастер создал скульптуру - собирательный образ управленца
27.04.2017 г. 12:46
Челябинский мастер создал скульптуру - собирательный образ управленца. В качестве материала Данил Шмыгин использовал глину. На своей странице в Facebook скульптор объяснил, что выбрал для создания образа именно осьминога, потому что этот моллюск покорил своими движениями и степенностью. В комментариях пользователи спросили, почему лицо - человеческое.
"Это некая параллель с людьми. Особенно с управленцами, которые стараются держать ситуацию под своим контролем, раскидав своих людей по местам для более успешного процесса", - написал автор скульптуры "Осьминог-самодержец".
Кстати, собеседники Данила Шмыгина в комментариях также рассуждают о некоем сходстве. "И ведь похож, очень похож!" - отмечают они.
Фото: Данил Шмыгин / facebook.com
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