«Осьминог-самодержец». Челябинский мастер создал скульптуру - собирательный образ управленца

Фото: Данил Шмыгин / facebook.com

Челябинский мастер создал скульптуру - собирательный образ управленца. В качестве материала Данил Шмыгин использовал глину. На своей странице в Facebook скульптор объяснил, что выбрал для создания образа именно осьминога, потому что этот моллюск покорил своими движениями и степенностью. В комментариях пользователи спросили, почему лицо - человеческое.

"Это некая параллель с людьми. Особенно с управленцами, которые стараются держать ситуацию под своим контролем, раскидав своих людей по местам для более успешного процесса", - написал автор скульптуры "Осьминог-самодержец".

Кстати, собеседники Данила Шмыгина в комментариях также рассуждают о некоем сходстве. "И ведь похож, очень похож!" - отмечают они.

Фото: Данил Шмыгин / facebook.com

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