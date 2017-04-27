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В Магнитогорске в результате ДТП одна иномарка влетела в столб, другая - сгорела
27.04.2017 г. 12:35
В Магнитогорске в результате ДТП одна иномарка влетела в столб, другая - сгорела. Авария произошла в среду, 26 апреля, на пересечении улиц Бориса Ручьева и Карла Маркса. В десятом часу вечера водитель за рулем Daewoo Nexia поворачивал налево, но не уступил дорогу другой машине той же марки, которая ехала по встречной полосе.
В результате столкновения одна из машин загорелась. Девушка, которая была за рулем, впоследствии попала в больницу - в отделение нейрореанимации. Второй автомобиль после удара врезался в столб. Парень, который находился за рулем, также получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась. Правоохранительные органы проводят по факту аварии проверку.
Фото: Серега Бобин / Группа в соцсети "ВКонтакте" "На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)"
Видео: Татьяна Фирсова / vk.com
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