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К отремонтированным дорогам в Челябинской области припишут «смотрящих»
27.04.2017 г. 12:23
К отремонтированным дорогам в Челябинской области припишут «смотрящих». Губернатор Борис Дубровский поддержал инициативу ввести общественный мониторинг выполнения и самих работ, и гарантийных обязательств по содержанию покрытия. Привлекать для этого волонтеров «из народа» и экспертов предложил южноуральский депутат Госдумы Владимир Бурматов. По словам губернатора, в долгие объяснения с дорожниками в случае появления ям пускаться не будут.
«Берем нарушения, как дефектную ведомость, которая должна быть качественно исправлена. Думаю, разговаривать с подрядчиками особо не нужно, давайте замечания и сроки», - сказал глава региона.
В соответствии с гарантийными обязательствами ямочный ремонт проводится за счет подрядчика. Контракты жизненного цикла действуют на всех дорожных объектах области. Депутат Бурматов предложил внедрить системный общественный контроль на протяжении всех ремонтных работ. А потом, по его замыслу, волонтеры и эксперты будут следить за качеством объектов, сданных в эксплуатацию.
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