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29 апреля проспект Ленина перекроют для проведения эстафеты
27.04.2017 г. 12:21
29 апреля проспект Ленина перекроют для проведения эстафеты. Маршрут массового забега пройдет по проспекту Ленина от площади Революции до памятника Курчатову. Движение автомобилей в субботу, 29 апреля, будет перекрыто с 10:30 до 14:00. Частично проезд будут разрешать на перекрестках. Организаторы эстафеты попросили жителей Челябинска учитывать временные неудобства и с поправками планировать свои маршруты.
«Легкоатлетической эстафетой мы открываем летний спортивный сезон, это для нас знаковое событие. В соревнованиях примут участие более 120 команд со всего региона, начиная со школьников и заканчивая маститыми профессиональными спортсменами», - сказал начальник управления спорта Евгений Иванов.
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