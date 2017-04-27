Фото с сайта dagtoday.ru

Жительница Кыштыма украла у друзей 60 тыс. и заставила детей взять вину на себя. История о разрисованных малышами банкнотах, которые они якобы выкинули на улицу, оказалась выдумкой. Рассказать о несовершенной шалости детей убедила 27-летняя гостья.

Накануне 8 марта компания отдыхала в одной из квартир Кыштыма. А на следующий день хозяева обнаружили, что из их тайника исчезли 60 тыс. рублей от продажи машины. Сотрудники полиции опросили всех взрослых, но никто не признался в воровстве. А вот дети шести и восьми лет сообщили, что исчезновение купюр - это их рук дело. Деньги они разрисовали и выбросили с балкона, рассказали тогда сами малыши.

Несмотря на признание, следователи начали проверку. В ходе сбора информации выяснилось, что кражу на самом деле совершила подруга семьи. Женщина во всем созналась и возместила ущерб. Дело все равно будет передано в суд.

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Все новости за 27.04.2017 г.»