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Рождаемость в Челябинской области упала на 10%

27.04.2017 г. 08:57

Рождаемость в Челябинской области упала на 10%
Фото с сайта m.moe-lipetsk.ru

Рождаемость в Челябинской области упала на 10%. В первом квартале 2017 года в регионе на свет появилось 9,5 тыс. детей. За этот же период прошлого года родилось 10 тыс. 600 младенцев. Мальчиков - на 234 больше, чем девочек. Данные приводит Фонд социального страхования России.

По статистике, средний возраст матери на Южном Урале - 29 лет. Для большинства из них роды были вторыми. Около 500 женщин стали матерями в четвертый и более раз. В минздраве полагают, что причиной ситуации со снижением рождаемости стал демографический провал девяностых-начала нулевых. Из-за него сегодня мало женщин 20-26 лет, а именно в этом возрасте большинство рожают первенца.

 

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