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Перед Днем Победы в Челябинске погасили «Вечный огонь»
27.04.2017 г. 08:51
Фото с сайта gubernator74.ru
Перед Днем Победы в Челябинске погасили «Вечный огонь». Газовый факел, который является центром композиции военного мемориала между улицами Цвиллинга и Кирова, потушили для профилактических работ. Топливо не будут подавать только сегодня, 27 апреля. После необходимых процедур по ревизии газопровода «Вечный огонь» загорится снова. Профилактические работы на мемориале перед празднованием Дня Победы - ежегодная практика.
Программу мероприятий 9 мая откроет торжественное возложение венков и цветов к «Вечному огню». Оно начнется в 10 часов.
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