Фото с сайта gubernator74.ru

Перед Днем Победы в Челябинске погасили «Вечный огонь». Газовый факел, который является центром композиции военного мемориала между улицами Цвиллинга и Кирова, потушили для профилактических работ. Топливо не будут подавать только сегодня, 27 апреля. После необходимых процедур по ревизии газопровода «Вечный огонь» загорится снова. Профилактические работы на мемориале перед празднованием Дня Победы - ежегодная практика.

Программу мероприятий 9 мая откроет торжественное возложение венков и цветов к «Вечному огню». Оно начнется в 10 часов.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 27.04.2017 г.»