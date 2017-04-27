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Пропавшего на белом BMW мужчину из Челябинска нашли мертвым

27.04.2017 г. 08:30

Пропавшего на белом BMW мужчину из Челябинска нашли мертвым
Фото с сайта 31tv.ru

Пропавшего на белом BMW мужчину из Челябинска нашли мертвым. Сообщение об этом появилось на странице в соцсети "ВКонтакте" отряда "Легион-СПАС", волонтеры которого прочесывали город в поисках южноуральца.

34-летний Владимир Задорожный пропал 23 апреля. Мужчина вышел из дома, сел в свой автомобиль - BMW белого цвета - и с тех пор от него не было вестей. На четвертый день поисков, 26 апреля, пропавшего обнаружили мертвым. О причинах смерти не сообщается.

 

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