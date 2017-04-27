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На Ильменском фестивале в Челябинской области выступит Сергей Чиграков
27.04.2017 г. 09:08
Фото с сайта Вокруг ТВ
На Ильменском фестивале в Челябинской области выступит Сергей Чиграков. Поэт и солист знаменитой рок-группы «Чиж и компания» на форуме авторской песни представит свои произведения в сольном исполнении. Также на площадках Ильменки выступят Олег Митяев, Леонид Марголин и Родион Марченко, Галина Хомчик, Андрей Крамаренко, Лариса Брохман, ансамбли «Зеленая лампа», «Седьмая бригада» и другие.
41-й Ильменский фестиваль пройдет с 9 по 11 июня на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» под Миассом. Организаторы ожидают порядка 40 тыс. гостей. Будет организована также прямая интернет-трансляция.
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