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150 южноуральцев пострадали от укусов клещей

27.04.2017 г. 07:57

150 южноуральцев пострадали от укусов клещей
Фото с сайта 40.mchs.gov.ru

150 южноуральцев пострадали от укусов клещей. Из них 58 - дети. Такие данные за период с начала клещевого сезона приводит управление Роспотребнадзора по региону. К слову, в прошлом году за аналогичный срок укушенных было в шесть раз больше. Пострадали жители 29 городов и районов.

В целях предупреждения заболеваемости энцефалитом в регионе привито более 56 тыс. человек. С четверга, 27 апреля, в Челябинске начинается массовая обработка зеленых насаждений от опасных насекомых.

 

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