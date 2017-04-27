Фото с сайта park72.ru

В третьей областной больнице Челябинска охрана избила сотрудника скорой помощи. Все случилось после обеда в среду, 26 апреля. Мужчина, работающий в ООО "Челябинская служба перевозки пациентов" пришел в больницу разместить согласованное с руководством учреждения объявление. Но по какой-то причине у него возник конфликт с охранниками, и двое сотрудников ЧОПа избили мужчину. Он получил сотрясение мозга и другие травмы, после чего был госпитализирован. Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах.

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Все новости за 27.04.2017 г.»