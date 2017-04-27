Челябинск
- +13 ... +15 C°
- +10 ... +12 C°
- 56.3131р. + 0.4678
- 61.5052р. + 0.7120
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска
В третьей областной больнице Челябинска охрана избила сотрудника скорой помощи
27.04.2017 г. 07:53
Фото с сайта park72.ru
В третьей областной больнице Челябинска охрана избила сотрудника скорой помощи. Все случилось после обеда в среду, 26 апреля. Мужчина, работающий в ООО "Челябинская служба перевозки пациентов" пришел в больницу разместить согласованное с руководством учреждения объявление. Но по какой-то причине у него возник конфликт с охранниками, и двое сотрудников ЧОПа избили мужчину. Он получил сотрясение мозга и другие травмы, после чего был госпитализирован. Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 14.04.2017 г. На избившего терапевта челябинца завели уголовное дело об угрозе убийством
- 13.04.2017 г. На северо-западе отец пациентки избил прибывшего на вызов терапевта за просьбу убрать алабая
- 12.04.2017 г. В Челябинской области зафиксирован рост заболеваемости ротавирусом
- 07.04.2017 г. Бывший врач открыл хоспис в челябинском жилом доме
- 04.04.2017 г. В Челябинске завершили расследование по факту нападения на фельдшера скорой