  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • +13 ... +15 C°
  • +10 ... +12 C°
  • 56.3131р. + 0.4678
  • 61.5052р. + 0.7120
  •  
  • Делай как Я
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

В третьей областной больнице Челябинска охрана избила сотрудника скорой помощи

27.04.2017 г. 07:53

В третьей областной больнице Челябинска охрана избила сотрудника скорой помощи
Фото с сайта park72.ru

В третьей областной больнице Челябинска охрана избила сотрудника скорой помощи. Все случилось после обеда в среду, 26 апреля. Мужчина, работающий в ООО "Челябинская служба перевозки пациентов" пришел в больницу разместить согласованное с руководством учреждения объявление. Но по какой-то причине у него возник конфликт с охранниками, и двое сотрудников ЧОПа избили мужчину. Он получил сотрясение мозга и другие травмы, после чего был госпитализирован. Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 27.04.2017 г.»

Новости на эту тему