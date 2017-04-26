- +6 ... +8 C°
- +1 ... +3 C°
- 55.8453р. - 0.2341
- 60.7932р. - 0.0529
За четыре месяца в Челябинской области на производстве погибли шесть человек
26.04.2017 г. 16:22
За четыре месяца в Челябинской области на производстве погибли шесть человек. С начала года на Южном Урале произошло 23 несчастных случая с тяжело пострадавшими рабочими, четыре из них - с летальным исходом. Об этом "Коммерсанту" сообщил замначальника государственной трудовой инспекции по региону Александр Куликов.
Последняя трагедия произошла в шахте "Центральная" в Пласте, где 23 апреля под завалами погибли двое проходчиков. По данным Александра Куликова, ежегодно количество случаев производственного травматизма снижается. В прошлом году на Южном Урале при исполнении обязанностей погибли 90 человек, из них 43 скончались по причинам, не связанным с производством, - двое совершили суицид, остальные умерли в результате обострений различных заболеваний, в основном сердечно-сосудистых.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 24.03.2017 г. Рабочий погиб на ЧМК, попав в грунтозацепочный механизм
- 16.01.2017 г. В Челябинске увеличили размер страховых выплат пострадавшим на производстве
- 19.12.2016 г. По факту гибели рабочего при взрыве печи на Ашинском метзаводе возбуждено уголовное дело
- 19.12.2016 г. Выжившего при взрыве печи на Ашинском метзаводе рабочего перевезут в Челябинск
- 19.12.2016 г. На меткомбинате в Аше взорвалась печь, погиб рабочий