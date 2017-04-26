Фото с сайта gid.volga.news

За четыре месяца в Челябинской области на производстве погибли шесть человек. С начала года на Южном Урале произошло 23 несчастных случая с тяжело пострадавшими рабочими, четыре из них - с летальным исходом. Об этом "Коммерсанту" сообщил замначальника государственной трудовой инспекции по региону Александр Куликов.

Последняя трагедия произошла в шахте "Центральная" в Пласте, где 23 апреля под завалами погибли двое проходчиков. По данным Александра Куликова, ежегодно количество случаев производственного травматизма снижается. В прошлом году на Южном Урале при исполнении обязанностей погибли 90 человек, из них 43 скончались по причинам, не связанным с производством, - двое совершили суицид, остальные умерли в результате обострений различных заболеваний, в основном сердечно-сосудистых.

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Все новости за 26.04.2017 г.»