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В Челябинской области утонули двое фанатов весенней рыбалки
26.04.2017 г. 16:19
В Челябинской области утонули двое фанатов весенней рыбалки. Первый случай произошел в минувшее воскресенье, 23 апреля. В районе поселка Сабановский мужчина на лодке вышел на реку Урал. В какой-то момент он покинул плавсредство и встал на тонкий лед, который под ним проломился. Все произошло на глазах многочисленных очевидцев. На помощь утопающему бросилась женщина, но сама стала проваливаться в воду по колено. Никто не смог помочь рыбаку, и тот утонул. Из-за течения реки спасателям пришлось три дня искать тело.
Фото: Пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области
Еще одна трагедия случилась во вторник, 25 апреля, на озере Островко неподалеку от Кыштыма. 82-летний пенсионер отправился туда на рыбалку еще в воскресенье. Когда родственники спохватились, то обнаружили на озере подернутую тонким льдом трещину и личные вещи мужчины. Областные спасатели достали утонувшего рыбака с глубины около трех метров и передали сотрудникам полиции, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
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