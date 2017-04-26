Фото с сайта altapress.ru

34-летний челябинец совратил в соцсети «ВКонтакте» мальчика из Московской области. Мужчина в 2014 году создал в социальной сети аккаунт под вымышленным именем. Он познакомился со школьником из Подмосковья. В течение двух лет переписывался с ребенком, вел беседы на сексуальные темы, склонял мальчика к действиям сексуального характера. В ходе общения педофил убедил жертву сфотографироваться в обнаженном виде и прислать ему снимок.

Суд рассмотрит материалы двух уголовных дел - за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и за распространение в интернете детской порнографии. Санкция статьи за наиболее тяжкое преступление - лишение свободы на срок до 20 лет, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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