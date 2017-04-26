Фото с сайта zs74.ru

На Первомай в Челябинске будут митинговать в защиту тех, кого обижают работодатели. Об этом сообщается на сайте областной федерации профсоюзов. Традиционное праздничное шествие стартует на Театральной площади и пройдет по улицам Тимирязева, Елькина, Воровского, проспекту Ленина и через площадь Революции по улице Цвиллинга. Круговой маршрут замкнется в городском саду имени Пушкина.

Сбор участников начнется 9:30 на Театральной площади под выступления творческих коллективов. Через полчаса, в 10:00, там устроят митинг, а шествие начнется в 10:30. Среди заявленных профсоюзами лозунгов «Достойной зарплате - «Да»! Зарплате в конвертах - «Нет»!», «Каждому предприятию - коллективный договор!», «МРОТ и вечные долги засушили нам мозги!».

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Все новости за 26.04.2017 г.»