Фото с сайта cheladmin.ru

С исторических зданий Челябинска уберут крупную и яркую рекламу. Управление архитектуры города разрабатывает новый регламент, в котором пропишут строгие правила размещения баннеров, входных групп, вывесок и информационных конструкций. Об этом рассказала начальник управления наружной рекламы и информации администрации Челябинска Диана Ярулина. Документ разрабатывается по примеру опыта Москвы. Особое внимание будет приковано к оформлению фасадов исторических зданий. Пока существует только проект этой концепции. Диана Ярулина отметила, что регламент после доработки будет отправлен на утверждение депутатам гордумы.

«Есть полномочия по наружной рекламе, здесь полностью мы включаемся. Но есть же и вывески, и информационные конструкции, в этой части управление архитектуры готовит свой самостоятельный документ. Если мы говорим, что есть наше управление, которое отвечает за рекламу, то есть главное управление архитектуры, которое отвечает за весь облик города», - отметила Диана Ярулина.

Подобный документ действует в Екатеринбурге с 2015 года. Он запрещает любое самовольное изменение облика здания и размещение конструкций, не соответствующих эстетическим нормам. Екатеринбургский урбанист Дмитрий Москвин отметил, что реализация новой концепции - это работа не на один год. Для каждого здания должен быть разработан индивидуальный паспорт, в котором будут прописаны все требования к рекламщикам и собственникам, вплоть до требований, предъявляемых к остеклению балконов, отметил Дмитрий Москвин.



«У каждого здания должны быть сформированы свои требования к оформлению фасада - какая краска должна быть, как должны выглядеть рекламные конструкции, как должны выглядеть информационные конструкции, таблички различные. Насколько я понимаю логику нашей стратегии по паспортизации фасадов, она предусматривает избавление от аляповатых, от совершенно не гармонирующих с архитектурой зданий, конструкций и элементов», - пояснил Дмитрий Москвин.

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