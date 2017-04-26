Фото с сайта gkh64.ru

В Челябинской области потеплеет до +21. Долгожданное тепло обещают на пятницу, 28 апреля, синоптики регионального гидрометцентра. Вторая половина предпраздничной недели, по данным метеорологов, будет малооблачной и пройдет без осадков во всех частях Челябинской области. Ветер будет преимущественно западный и довольно сильный - около 10 метров в секунду, иногда с порывами до 15 метров. В Челябинске в пятницу потеплеет до +20, на выходные прогнозируют небольшое понижение температуры.

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Все новости за 26.04.2017 г.»