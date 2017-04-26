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Нескучное право
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Потерявшая колесо маршрутка создала пробку на проспекте Ленина
26.04.2017 г. 14:52
Фото с сайта vk.com/chp_chel
Потерявшая колесо маршрутка создала пробку на проспекте Ленина. ДТП случилось днем сегодня, 26 апреля, в районе перекрестка с улицей Артиллерийской. У микроавтобуса, следующего по маршруту №112 в сторону ЧТЗ, отпало колесо. Фотографии очевидцы опубликовали в соцсети "ВКонтакте".
Ford Transit ехал в крайнем правом ряду. Из-за того, что он не смог продолжить движение, встали все, кто был позади. Неподалеку на этом же участке произошла еще одна авария - во втором ряду автобус ПАЗ задел Mercedes. Пробка протянулась от улицы Российской до Артиллерийской. Скорость автомобилей - в пределах 5-7 км/ч.
Фото: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com
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