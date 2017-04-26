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Тариф на тепло и горячую воду в Челябинской области повысится почти на 4%
26.04.2017 г. 14:42
Фото с сайта gazeta-losinka.ru
Тариф на тепло и горячую воду в Челябинской области повысится почти на 4%. При этом он будет в два раза ниже экономически обоснованной стоимости. По поручению губернатора Бориса Дубровского для плательщиков ввели льготы, чтобы увеличение сумм в квитанциях с 1 июля не получилось «обвальным».
По данным министра тарифного регулирования Татьяны Кучиц, экономически обоснованный рост стоимости теплоснабжения и ГВС - 8,4%. Но ресурсные компании получат компенсационные субсидии, так что южноуральцам придется платить на 3,9% больше, чем сейчас.
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