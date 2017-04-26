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В Челябинске открывает сезон детская железная дорога

26.04.2017 г. 14:29

В Челябинске открывает сезон детская железная дорога
Фото с сайта rzd-expo.ru

В Челябинске открывает сезон детская железная дорога. Прокатиться на поездах по парку Гагарина жители и гости города смогут на следующей неделе. Детскую железную дорогу запустят после перерыва на холодный сезон 5 мая.

Этим летом практику на уменьшенной копии настоящего маршрута РЖД пройдут свыше 700 подростков, для большинства из них такой профессиональный опыт будет первым. Теоретическую часть и устройство механизмов они изучали с прошлой осени. Подростки ознакомились с принципами работы локомотив и вагонов, внутренней связи и семафоров.

 

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