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Суд объединил два уголовных дела бывшего замгубернатора Сандакова в одно. Решение было принято сегодня, 26 апреля. Речь идет о разбирательствах по делам о мошенничестве, взятке и неправомерном доступе к компьютерной информации. Основой для одного из обвинений были показания бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова. Второе базировалось на сведениях, полученных следствием от директора ЧОП «Питон» Игоря Калугина.

Процессы объединили по ходатайству адвоката Николая Сандакова Сергея Колосовского. Он пояснил, что ранее, когда суды шли параллельно, защита иногда не успевала полноценно подготовиться к выступлениям. Теперь работа станет спокойнее, добавил юрист. Заседание по объединенному делу Николая Сандакова состоится 24 мая.

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Все новости за 26.04.2017 г.»