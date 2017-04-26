Фото с сайта mks-group.ru

Первомайское шествие в Челябинске будет сопровождать верблюд Григорий. Колонну будут собирать энергетики на Кировке, у главного входа в офисный комплекс «Челябинск-СИТИ», в 10 часов. Организаторы подчеркивают, что основная идея - демонстрация креативности. Поэтому присоединиться к колонне может кто угодно, вне зависимости от рода занятий, возраста и политических взглядов. В составе шествия будет небольшой духовой оркестр, возглавит марш живой символ Челябинска - верблюд Григорий. Во время сбора колонны все желающие смогут угоститься пловом и выпить горячего чаю.

Планируется, что после Кировки энергетики двинутся на театральную площадь, где присоединятся к шествию профсоюзов.

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Все новости за 26.04.2017 г.»