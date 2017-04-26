Фото с сайта vyveska1.ru

С улиц Челябинска исчезнут рекламные растяжки. Это будет сделано в соответствии с новым ГОСТом, который предписывает убрать все некапитальные конструкции, расположенные над дорогами. Сейчас в Челябинске развешано около 400 таких рекламоносителей, договоры с компаниями, которые их разместили, истекут в 2018 году. С этого момента растяжки исчезнут навсегда, а город потеряет доход, который они приносили. Речь идет о 30 млн рублей. Как рассказала начальник управления наружной рекламы Диана Ярулина, администрация будет создавать дополнительные рекламные площади в новых микрорайонах. Их специально не осваивали раньше, дожидаясь, когда будут окончены строительные работы и прояснится ситуация с правилами.

«В связи с этим мы будем искать возможности освоения новых территорий. Будем вводить новые места. Новые места будут обязательно соответствовать требованиям ГОСТа. У нас есть масса микрорайонов, они новые, и там нет ни одной щитовой установки. Это было связано с тем, что мы их умышленно не трогали, мы ждали, пока там построятся новые дороги, пока все будет приведено в соответствие с генеральным планом, чтобы мы не вели там дополнительные раскопки», - отметила Диана Ярулина.

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Все новости за 26.04.2017 г.»