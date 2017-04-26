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Южноуральские бриллианты Никиты Михалкова ушли с молотка за полцены. Продукцию компании «ЧелПром-Даймонд» приобрел московский торговый дом «Красивые вещи». Кусинский завод по обработке алмазов, на базе которого работала организация, несколько лет находился в состоянии банкротства. Миноритарным акционером предприятия являлся кинорежиссер Никита Михалков. В ходе торгов, на которых реализовали имущество организации, стоимость бриллиантов уменьшилась в два раза - со 130 до 63 млн рублей. Что касается производственных площадей и оборудования, то для них покупателей пока не нашли.

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Все новости за 26.04.2017 г.»