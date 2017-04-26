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Строить конгресс-холл к саммиту ШОС в Челябинске предложили венгерским инвесторам
26.04.2017 г. 12:33
Строить конгресс-холл к саммиту ШОС в Челябинске предложили венгерским инвесторам. Инициативу губернатор Борис Дубровский озвучил во время переговоров с чрезвычайным и полномочным послом Венгрии в России Яношем Баллой. Дипломат в ответ на предложение главы региона сказал, что этот вопрос будет детально обсуждаться на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме с участием потенциальных инвесторов и представителей венгерских банков, работающих в России.
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
Борис Дубровский также добавил, что нужно усилить работу по строительству комплекса по хранению и переработке овощей компании «Оптимум». Это совместный проект представителей челябинского и венгерского бизнеса. Объект будет размещен в индустриальном парке «Малая Сосновка».
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
На встрече присутствовал и директор по международным связям водопроводной компании Будапешта Янош Гомбасеги. Он выразил заинтересованность в участии в проекте по модернизации системы водоснабжения Челябинска.
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