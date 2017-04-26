Фото с сайта www.ozerskadm.ru

Глава Озерска попросился в отставку. О сложении полномочий Олег Костиков заявил на заседании собрания депутатов. Свое решение чиновник объяснил тем, что город должен перейти на одноглавую систему управления. Костиков пообещал новому главе территории, которого выберут по конкурсу, свою поддержку и помощь от депутатов.

В результате Озерск должен перейти на одноглавую систему управления, то есть вместо двух руководителей - сити-менеджера и мэра - будет только один. Он замкнет на себе и представительские, и хозяйственные функции. О необходимости установления такого порядка Костиков заявлял еще зимой. Сообщая о сложении полномочий, он подчеркнул, что не планирует участвовать в выборах нового главы, а предполагает стать спикером городского собрания.

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Все новости за 26.04.2017 г.»