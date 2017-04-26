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У жителя Челябинска полицейские изъяли 9 тыс. бутылок поддельного алкоголя

26.04.2017 г. 12:19

У жителя Челябинска полицейские изъяли 9 тыс. бутылок поддельного алкоголя
Фото с сайта 74.mvd.ru

У жителя Челябинска полицейские изъяли 9 тыс. бутылок поддельного алкоголя. Они установили, что 41-летний мужчина незаконно торговал немаркированным спиртным, а также использовал чужие товарные знаки. Правообладатели понесли ущерб в размере свыше 750 тыс. рублей. В отношении челябинца возбуждено два уголовных дела по ч.1. ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Торговцу грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

 

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