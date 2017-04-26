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Мужчина в Челябинской области выбросил подругу из окна за отказ выйти замуж

26.04.2017 г. 12:04

Мужчина в Челябинской области выбросил подругу из окна за отказ выйти замуж
Фото с сайта rfdeti.ru

Мужчина в Челябинской области выбросил подругу из окна за отказ выйти замуж. Суд признал южноуральца виновным в покушении на убийство и приговорил его к шести годам колонии. Хамит Фазыляхметов подал апелляцию, решение было оставлено без изменения.

Преступление было совершено в сентябре 2016 года. Установлено, что мужчина, будучи пьяным, в подъезде дома по улице Ленина в поселке Межозерный поссорился с подругой. Причиной стал отказ выйти за него замуж. "Он схватил женщину и вытолкнул ее в открытое окно. Полагая, что пострадавшая погибла, Фазыляхметов скрылся с места преступления", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Женщина осталась жива, но получила множественные травмы. Мужчина причастность к совершению преступления отрицал. В февраля 2017 года суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима. Фазыляхметов подал апелляцию. Челябинский областной суд признала выводы суда первой инстанции законными, оставив доводы жалобы осужденного без удовлетворения.

 

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