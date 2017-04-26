- +6 ... +8 C°
- +1 ... +3 C°
- 55.8453р. - 0.2341
- 60.7932р. - 0.0529
Автовышка с людьми в люльке перевернулась в центре Челябинска
26.04.2017 г. 11:22
Автовышка с людьми в люльке перевернулась в центре Челябинска. Есть пострадавшие. ЧП случилось на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса вечером во вторник, 25 апреля. Грузовик подъехал к одному из зданий, и водитель поднял вышку к панорамному окну верхнего этажа. В люльке находились сотрудницы клининговой компании, они должны были мыть стекла. Развернутая стрела перевесила, автомобиль накренился и завалился на кабину, оси взлетели вверх над асфальтом.
В результате инцидента пострадали две женщины. Одна отделалась ушибами, другая получила серьезные травмы и была доставлена в больницу. По разным данным, госпитализация потребовалась одной из двоих мойщиц, которая была в люльке, либо женщине, которая проходила по тротуару в момент падения грузовика. Причины ЧП устанавливают правоохранительные органы.
Фото: Данил Шмыгин / Facebook
Видео: Alekz Dybin / youtube.com
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 19.04.2017 г. Гора отходов из ехавшего по Челябинску мусоровоза едва не разбила попутные автомобили
- 19.04.2017 г. Из челябинских дворов эвакуируют машины, которые простаивают в течение месяца
- 14.04.2017 г. Женщину в Металлургическом районе едва не убило обломком водостока
- 14.04.2017 г. Поставить на учет автомобиль в Челябинской области теперь можно ежедневно
- 14.04.2017 г. Челябинск вошел в тройку миллионников, где меньше всего машин