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Автовышка с людьми в люльке перевернулась в центре Челябинска

26.04.2017 г. 11:22

Автовышка с людьми в люльке перевернулась в центре Челябинска
Фото: Данил Шмыгин / Facebook

Автовышка с людьми в люльке перевернулась в центре Челябинска. Есть пострадавшие. ЧП случилось на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса вечером во вторник, 25 апреля. Грузовик подъехал к одному из зданий, и водитель поднял вышку к панорамному окну верхнего этажа. В люльке находились сотрудницы клининговой компании, они должны были мыть стекла. Развернутая стрела перевесила, автомобиль накренился и завалился на кабину, оси взлетели вверх над асфальтом.

В результате инцидента пострадали две женщины. Одна отделалась ушибами, другая получила серьезные травмы и была доставлена в больницу. По разным данным, госпитализация потребовалась одной из двоих мойщиц, которая была в люльке, либо женщине, которая проходила по тротуару в момент падения грузовика. Причины ЧП устанавливают правоохранительные органы.

 

 

   Фото: Данил Шмыгин / Facebook

 

   Видео: Alekz Dybin / youtube.com

 

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