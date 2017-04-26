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Трехкомнатные квартиры в домах с консьержками в Челябинске стали продавать дороже
26.04.2017 г. 12:08
Трехкомнатные квартиры в домах с консьержками в Челябинске стали продавать дороже. За минувший год их стоимость выросла в среднем на 4,2%. В денежном выражении это 230 тыс. рублей. Тенденцию выявили аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU, сравнивая рыночные предложения. Наличие вахтера в подъезде - хороший повод прибавить цену, однако положительная динамика заметна только в сегменте трехкомнатных квартир. На данный момент, чтобы приобрести такую жилплощадь, нужно 5 млн 640 тыс. рублей.
Увеличение запросов владельцев «трешек», скорее всего, объясняется желанием на вырученные деньги купить еще более дорогие объекты, отмечает руководитель пресс-службы компании Анастасия Гринева. Кстати, за год стало больше и самих объявлений о продаже квартир в домах с консьержами. Наиболее богатый выбор таких объектов в Центральном и Курчатовском районах.
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