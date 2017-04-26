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Компанию, которая строит кафедральный собор в Челябинске, потребовали признать банкротом
26.04.2017 г. 13:00
Компанию, которая строит кафедральный собор в Челябинске, потребовали признать банкротом. Заявление в Арбитражный суд в отношении организации «Альфа-Строй» подал индивидуальный предприниматель Сергей Ушаков. Сумма исковых претензий - 1 млн 400 тыс. рублей. Заявитель потребовал ввести в компании наблюдение и назначить временного управляющего. Судебное заседание по делу о банкротстве состоится 18 мая.
Компания «Альфа-Строй» является генподрядчиком строительства Христорождественского кафедрального собора в Челябинске. Она также принимала участие в таких известных проектах, как возведение жилого района «Академ Riverside» и реконструкция бывшего кинотеатра «Родина» под концертный зал.
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