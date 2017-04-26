Фото с сайта mitropolia74.ru

Компанию, которая строит кафедральный собор в Челябинске, потребовали признать банкротом. Заявление в Арбитражный суд в отношении организации «Альфа-Строй» подал индивидуальный предприниматель Сергей Ушаков. Сумма исковых претензий - 1 млн 400 тыс. рублей. Заявитель потребовал ввести в компании наблюдение и назначить временного управляющего. Судебное заседание по делу о банкротстве состоится 18 мая.

Компания «Альфа-Строй» является генподрядчиком строительства Христорождественского кафедрального собора в Челябинске. Она также принимала участие в таких известных проектах, как возведение жилого района «Академ Riverside» и реконструкция бывшего кинотеатра «Родина» под концертный зал.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 26.04.2017 г.»