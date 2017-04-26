  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • +8 ... +10 C°
  • +6 ... +8 C°
  • 55.8453р. - 0.2341
  • 60.7932р. - 0.0529
  •  
  • Делай как Я
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

17-летняя девушка в Златоусте убила свою знакомую

26.04.2017 г. 09:51

17-летняя девушка в Златоусте убила свою знакомую
Фото с сайта sledcom.ru

17-летняя девушка в Златоусте убила свою знакомую. СК возбудил уголовное дело. По версии следствия, в ночь на 25 апреля подозреваемая ударила ножом 23-летнюю приятельницу. Все произошло в квартире одного из домов города. Как сообщили в управлении СКР по Челябинской области, напавшая на знакомую девушка была пьяна. Ее задержали. Сейчас следователи решают вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование дела продолжается.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 26.04.2017 г.»

Новости на эту тему