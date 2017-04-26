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17-летняя девушка в Златоусте убила свою знакомую
26.04.2017 г. 09:51
Фото с сайта sledcom.ru
17-летняя девушка в Златоусте убила свою знакомую. СК возбудил уголовное дело. По версии следствия, в ночь на 25 апреля подозреваемая ударила ножом 23-летнюю приятельницу. Все произошло в квартире одного из домов города. Как сообщили в управлении СКР по Челябинской области, напавшая на знакомую девушка была пьяна. Ее задержали. Сейчас следователи решают вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование дела продолжается.
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