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Стрессоустойчивая стюардесса из Челябинска на обслуживании VIP-пассажиров зарабатывает 120 тыс. рублей

26.04.2017 г. 09:43

Стрессоустойчивая стюардесса из Челябинска на обслуживании VIP-пассажиров зарабатывает 120 тыс. рублей
Фото с сайта avia.pro

Стрессоустойчивая стюардесса из Челябинска на обслуживании VIP-пассажиров зарабатывает 120 тыс. рублей. Девушка должна знать нормы этикета, английский язык и уметь обеспечить безопасность полета. Такую же зарплату предлагают креативному знатоку кавказской кухни. Самые высокооплачиваемые вакансии проанализировал сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру.

Больше всех в Челябинске может заработать ответственный и активный менеджер корпоративного отдела с опытом продаж на рынке b2b - до 250 тыс. рублей. Врачу-косметологу с действующим сертификатом и опытом работы с инъекциями предлагают до 150 тыс. рублей. Столько же в месяц могут получать управляющий бройлерной площадкой на птицефабрике и консультант по вопросам банкротств строительных фирм.

 

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