Фото с сайта dom.vse42.ru

В Челябинске высадят несколько сотен деревьев в честь Дня Победы. Для этого городу нужно выйти в финал голосования, запущенного на сайте аллеи-славы.рф. Всероссийскую акцию организовала коммерческая компания, которая занимается выращиванием и высадкой деревьев ценных пород. На сайте нужно ввести название своего города и нажать кнопку "Проголосовать". В 15 городах, жители которых будут наиболее активны, специалисты питомника высадят 9 тыс. деревьев. Победителей определят 30 апреля.

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Все новости за 26.04.2017 г.»