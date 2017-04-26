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В Челябинске высадят несколько сотен деревьев в честь Дня Победы

26.04.2017 г. 09:34

В Челябинске высадят несколько сотен деревьев в честь Дня Победы
Фото с сайта dom.vse42.ru

В Челябинске высадят несколько сотен деревьев в честь Дня Победы. Для этого городу нужно выйти в финал голосования, запущенного на сайте аллеи-славы.рф. Всероссийскую акцию организовала коммерческая компания, которая занимается выращиванием и высадкой деревьев ценных пород. На сайте нужно ввести название своего города и нажать кнопку "Проголосовать". В 15 городах, жители которых будут наиболее активны, специалисты питомника высадят 9 тыс. деревьев. Победителей определят 30 апреля.

 

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