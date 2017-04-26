Фото с сайта admrmr.ru

Парки и пляжи Челябинска обработают от клещей. Уничтожать насекомых начнут в четверг, 27 апреля, в парках, скверах, прибрежных зонах, в кронах деревьев рядом с остановками. Об этом сообщает пресс-служба управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Борьбу с клещами начнут с Центрального района. К слову, городской бор и парк Гагарина в список территорий для обработки не попали. В пятницу, 28 апреля, химикаты распылят в зеленых насаждениях Металлургического района. 2 мая акарицидной обработке подвергнутся Тракторозаводский и Ленинский районы. 3 мая – Курчатовский, 4 мая – Калининский и Советский. Пик нападения насекомых ожидается в мае, когда наступит теплая погода: все клещи проснутся, а многие южноуральцы отправятся на природу.

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Все новости за 26.04.2017 г.»